紅磡女子高處墮下　飛墮毀Tesla當場不治

今晨(30日)9時26分，一名女子於紅磡必嘉街長樂大廈高處墮樓，飛跌至停泊大廈對開一輛Tesla電動車，壓碎車尾玻璃窗後，半身擱在車內，遺下大攤血漬。有途人見狀慌忙報案求助，惟救護員到場檢驗後，證實女子已經死亡。調查人員封鎖現場，正了解事主身份及墮樓原因。

電動車姓黃男車主其後到場協助善後，他指，今晨將車停泊上址，並往附近拜祭先父，未料返回取車時，赫見死者飛墮其車尾。黃男稱每周都會拜祭先父，對今次事件感到始料不及，目前估計車輛維修需時，待日後取回座駕後，再考慮座駕會否「不吉利」等問題，暫時未有進一步打算。

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