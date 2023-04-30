去年受拉尼娜影響　推遲風季時間　天文台將設4雷達助預測

全球暖化令氣溫上升，極端天氣變得頻繁，相信市民都感受到持續乾燥或大雨的情況愈來愈多。新任天文台長陳栢緯指出，原因是傳統的氣候模式正在改變。「過去南海較難生成熱帶氣旋，因為範圍較小，但不知是否因為海溫較高，近年也能有東西成形，至於是否成熟的熱帶氣旋就較難說，但也有生成的過程，就在旋轉。拉尼娜現象也有影響，令風季較遲。」

陳栢緯表示有迹象顯示南海比以往更容易形成熱帶氣旋，本港風季的時間有被推遲的情況，如去年就受到拉尼娜現象影響，11月仍有八號颱風信號，前年12月亦有風暴進入南海，天文台要發出一號戒備信號。陳指出，面對氣候變化為天氣預測帶來的挑戰，天文台正爭取資源建立新的天氣雷達，預計可比現時早5分鐘發出暴雨預警，亦會引入人工智能預測天氣；如近年在沙螺灣測試的「相控陣天氣雷達」效果理想，計劃設置4部雷達，在香港建立網絡，相信未來可以更早發出暴雨預警，亦有助監測冰雹。

對於天文台的預測不時受市民批評，陳栢緯指有時氣候生成的原因，天文台亦未必在掌控之內；惟他相信市民是理性的，會繼續平常心做事。陳又指，香港是世界氣象組織和國際民航組織的成員，天文台一直協助收集全球天氣預測和警報，發放權威資訊；而現時香港機場監測風切變和湍流的經驗，可以應用在內地高原的機場；而機場的氣象服務，對同樣要應對對流性天氣的華東機場，也有參考價值，為國內提供氣候數據分析。