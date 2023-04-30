樓宇更新計劃已批資助逾3億　樓齡限制放寬至30年或以上

有西環舊樓大廈參加了「樓宇更新大行動2.0」，維修後的外牆煥然一新。

屋宇署指過去3年，署方每年接獲約7,000宗樓宇欠妥的舉報。當發現欠妥的地方，署方會向業主發出勸喻信，有需要時亦會發出修葺令或勘測令。發展局助理秘書長(屋宇)黃朝揚表示，為鼓勵大廈業主主動維修，政府在過去五年撥出超過190億港元，推行多個維修資助計劃計劃，涵蓋強制驗樓訂明工程，例如外牆等公用部分、排水系統、消防系統、升降機等，亦為有需要人士提供單位內維修工程的資助。

黃朝揚指出，現時在市建局配合推行一站式資助計劃，為業主提供技術和財政支援。至今有關計劃已惠及約7,700幢樓宇及其住戶和商戶、以及7,500家住戶及4,000部升降機。當中包括「樓宇更新大行動2.0」為合資格的業主提供財政資助，目前已有2,500多幢樓宇參與，視乎工程進展，已批資助金額約3.3億港元 。

黃指，有曾參加「2.0行動」及「招標妥」西環舊樓業主立案法團稱，由於大廈大部分業主是長者，當收到強制驗樓法定通知時，一度感到不知所措，幸得到市建局的講解及技術支援，最終令原本大廈外牆批盪剝落，走廊窗戶損壞，電線等情況得到改善，亦令鄰舍關係更緊密。

現時第三輪「2.0行動」現正接受申請，發展局指檢視實際情況和需求，特別放寬是次計劃的申請資格，將樓齡限制由40年或以上降至30年或以上，以惠及更多樓宇，有意參與的業主可到市建局樓宇復修平台了解詳情。