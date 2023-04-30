酒店欠3成人手旅業難復甦　議員冀做好口碑　吸引旅客暑假訪港

內地五一長假踏入第2日，惟本港旅遊業接待力仍舊未恢復，旅遊界議員姚柏良今日(30日)表示，目前酒店業尚欠3成人手，亦擔心各行各業人手不足，難以支撐業務復甦，同時希望是次五一長假可令旅客對香港有良好口碑，以致暑假及十一假期可以有更多旅客訪港，達到另一高峰。

姚柏良在電視節目上指，五一長假有60萬名內地旅客訪港，人數達疫情前6成，自由行與入境團比例為八二比；雖然旅遊界目前運力只恢復一半，但形容香港接待60萬人「綽綽有餘」。有人擔心旅客人流會影響社區運作，阻街、擾民等，姚稱對現時旅監局的監管制度有信心，不擔心人滿為患的亂象會重現，又指要做好質素，讓旅客有賓至如歸的感覺。

有旅客指香港吸引力下降，姚認為本港不能再以飲食、消費天堂的模式吸引遊客，政府可以舉辦更多元化的盛事，提供更多誘因讓客人「住多一、兩日。」面對人手不足問題，姚表示，不僅欠缺前線人手，而是跨越不同階層都欠缺，促請政府全盤檢視各行各業人手需求，建議從大灣區其他城市輸入外勞，以即日來回方式赴港工作，以解燃眉之急。