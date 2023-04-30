屋宇署特設流動指揮車　應對重大緊急事故

為應對重大緊急事故需準備充足，屋宇署特設流動指揮車，在事發時趕往現場支援調查和執法行動。指揮車曾於上月尖沙咀一建築地盤發生四級火警時出動，充當指揮中心。它配備多項先進通訊和攝錄設備，方便職員查閱資料和監察環境，迅速應變。

流動指揮車麻雀雖小，五臟俱全，設有會議桌和6個座位，抵達現場後瞬即變身小型流動會議室。車內配備資訊科技設備和影音系統，可經Wi-Fi接通屋宇署內部網絡，供職員隨時查閱資料和處理數據。車內的觸控式互動電腦屏幕連接屋宇署內聯網，職員可使用屏幕擷取樓宇記錄，甚至直接在其上劃記號，作出清晰扼要的匯報。

屋宇署結構工程師（公眾教育及宣傳）鄺丞輝介紹指揮車時表示，安裝在車頂的攝錄鏡頭可全方位監察建築物外部狀況；車內兩個電視螢幕24小時播放本地新聞，職員執勤期間也能即時掌握最新事態發展。指揮車內存放不同勘察設備和工具，包括安全鞋、安全帽、電筒、敲鎚、望遠鏡和電子測距儀，方便人員執行職務。

指揮車去年曾支援粉嶺軍地北村貨倉起火的善後工作，以及參與清拆馬頭圍道後巷豎設棚架的聯合行動。今年3月尖沙咀中間道一建築地盤發生四級火警，流動指揮車也到場輔助。

除了充當會議室或候命室讓職員商討和制訂工作計劃，指揮車也可向現場同事提供勘察用的工具設備，為航拍機等電子設備供應電源，以及將現場所得資訊即時傳送至辦公室，以便跟進。在平安無事的日子，流動指揮車會兼任宣傳之職，走入社區，在學校和私人屋苑配合屋宇署進行各項公眾教育和宣傳活動。