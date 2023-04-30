全港戲院日吸引逾22萬人次睇戲　創本月單日最高入場人次紀錄

港府早前公布耗資2000萬港元公帑推展「開心香港」計劃，包括昨(29日)劃一戲院門票30港元的「全港戲院日」。「全港戲院日」由香港戲院商會主辦，整日共吸引逾22萬人次到戲院睇戲，更創下本月單日最高入場人次，以及非假日最高入場人次紀錄。

商會理事長袁彥文今日(30日)表示，對上的周六只有約7.6萬人次入場，昨日錄得的數字可謂大大上升，昨日亦見到一家大細、男女老幼赴戲院，場面熱鬧、氣氛歡樂。加上「全港戲院日」帶動人流出外消費，商場及食肆均比以往的周末多人，讓港人回復「行街、睇戲、食飯」的消遣習慣。他續指，望能維持以上佳績，復甦戲院業界，可常常出現全院滿座的景象，創造更多過千萬、過億票房的電影。

香港電影發展局主席王英偉指出，為幫助戲院業號召市民到戲院，香港電影發展基金大力支持「全港戲院日」。對於是次活動獲得破紀錄成績，他形容結果令人鼓舞，又強調該基金會未來將繼續推出措施，推動業界發展。香港影業協會理事長洪祖星則認為，港人看電影的意欲大，冀喜歡電影的市民，不論票價多少都可去戲院，支持戲院及香港電影業發展。