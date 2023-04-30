南區關愛隊籌得逾7百萬元　港府冀今年第3季前成立各區關愛隊

為加強地區治理體系，港府早前在18區成立關愛隊，並以荃灣和南區作為試點。南區關愛隊今日(30日)舉行成立誓師典禮。政府透露，南區關愛隊已籌得逾7百萬港元，成立基金供各隊伍日常運作，又指荃灣區關愛隊快將成立，餘下的區域會分批進行，期望今年第3季可以成立各區關愛隊。

港府形容，關愛隊起動會是地區行政工作里程碑，當局將資助不同團體、組織組成關愛隊，推展各項關愛活動，包括探訪有需要人士、回應「三無大廈」居民的需要等，承諾會透過關愛隊關顧有需要的市民。政府又相信，關愛隊對居民需要瞭如指掌，能善用地區網絡及自身經驗，為社區提供合適援助。同時期望青年能參與關愛隊，配合青年藍圖各項政策，讓青年認識社區發展。

民政及青年事務局局長麥美娟透露，目前南區關愛隊已籌得733萬港元，用以成立基金供17隊伍各同使用。現時政府為每年每隊關愛隊提供40至60萬港元資助，基金數字超出資助約12倍，而荃灣區關愛隊亦快將成立，餘下16區關愛隊將分批進行，「一個區成熟會做一個區」，期望在今年第3季前完成成立各區關愛隊。

當局除透過關愛隊強化地區治理體系外，亦正就區議會架構進行檢討。麥美娟，指地區行政檢討工作進入尾聲，指會以三個原則進行，包括將國家安全放在首位、以愛國者治港，和以行政主導為原則。

另外，南區石漁區關愛隊隊長朱立威指，有信心關愛隊可為居民提供適切服務，又歡迎政府出租互委會舊會址供關愛隊使用，認為地點方便居民步行3至5分鐘即可到達，指關愛隊有地方可長期協助居民屬好事。他又期望政府考慮向關愛隊增撥資源。被問到有無信心達到政府的績效指標，即南區17個小隊於兩年內，探訪超過1萬個長者戶及1萬個有需要住戶，為他們提供3,000次支援服務，朱指投標過程已知道各區的績效指標，強調若無信心不會投標。