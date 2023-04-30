政Whats噏：輸入外勞議案僅9票反對　黃國話勞工界要有自知之明

近年本港人口下降，各行各業都出現勞動力短缺，難請人嘅問題。立法會喺4月20日通過批發及零售界議員邵家輝提出嘅「加快輸入人力，補充本港勞動力」無約束力嘅議員議案，商界同勞工界議員就議題多次交鋒，最後議案大比數贊成票通過，適逢聽日就係5.1勞動節，同屬一個工會嘅議員鄧家彪同黃國喺網上節目討論呢項議案，究竟佢哋有咩諗法呢？又會唔會好嬲？

話說呢個議案最終喺只有9人反對，而且全部都係有勞工背景嘅議員，包括郭偉強、吳秋北同林振昇等，面對呢個結果，黃國話「都要有自知之明」，因為佢知道好多地方「強資本弱勞工」呢個政治上唔對等嘅情況係客觀存在，所以都對結果無意外。佢就覺得最緊要勞工界議員可以反映到打工仔訴求，了解前線工友意見。

咁勞資雙方係咪一定要對立呢？黃國話「一個銅錢兩面」啦，勞資雙方都會有矛盾同合作嘅，好似當勞工得唔到保障時，就會社會動盪，而經濟好時，勞工先可以分享成果，最緊要係「有理有利有節」、「任何嘢唔好去得咁盡」先可以合作共贏咁話，而且有啲建議係勞資雙方都同意嘅，例如釋放婦女勞動力咁，黃國話呢樣嘢連有商界背景嘅議員邵家輝都同意。佢都強調，政府要有擔當，做好社會領導者嘅角色，唔好企喺後面，要協調好雙方，先可以做到嘢，好似消強積金對沖同職安健條例順利通過咁。

講就容易，但實際上勞工界議員又點樣喺議會上表達意見呢？黃國就話自己要「有理走天下」，用數據同切實接觸感受發言，佢都話香港其實好多實際情況都不盡如人意，例如釋放婦女勞動力方面就落後好多地方，過去幾年都有好多打工仔淨係加咗少少甚至冇加人工，而飲食業嘅工資都冇好多人將嘅有3萬幾人工，好多都係得1萬4。至於未來，佢就希望香港可以繼續提升就業質素、優化強積金、跨境醫療合作加強咁話。