強積金對沖機制2025年5月起取消　孫玉菡強調政府會依法行事

港府將於2025年5月1日起，取消強積金對沖機制，且不設追溯期，當局會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年，總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(30日)表示，主體法例的生效日期已列明，對於之前產生的所有遣散費和長期服務金，僱主仍可用強積金供款對沖。他強調，政府會按法例行事，下一步是盡快落實為僱主提供的資助計劃，待立法會批准後才開發有關資訊平台。

至於強積金供款有否空間調低下限，孫玉菡認為，積金局每4年商討供款上下限，2018至2022年檢討已完成，並向政府提出建議，局方6月會到立法會交代最終決定。

取消強積金對沖的法例於去年6月通過，由於影響深遠，當局當時並沒有說明措施的生效日期，只說不遲於2025年底前實施。立法會議員曾指出，政府正式宣布相關安排，相信可讓一直關注措施的人感到滿意，而政府提早兩年宣布，企業和僱員可配合調整遣散費和長期服務金要求。而對於積金易平台的建立，相信能在2025年做到，但建議政府要訂立時間表，也希望負責任的企業可早於法例生效前作出寬鬆對待，早點落實取消對沖。