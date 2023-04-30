長洲搶包山今選拔　9男3女入下月決賽

應疫情停辦3年的搶包山終於再次舉行！搶包山選拔賽於今日(30日)舉行，共有97名選手角逐僅得12個名額的決賽席位，「搶包山決賽」將於下月26日晚比賽，最後共9男3女進入決賽。今年複賽的第一名繼續由「包山王中王」郭嘉明包辦，而上一屆「包山后」龔子珊亦繼續贏得女子組第一名，她期望可以在決賽衞冕「包山后」的寶座。至於最年長參賽者、72歲的譚景洋則希望以自身成績鼓勵老友記，不要被年齡所限制，挑戰自己。

疫情以來首次復辦搶包山比賽，搶包山選拔賽的參賽者氣勢如虹，現場氣氛熾熱，不少觀眾大聲叫喊，為參賽者加油打氣。包山選拔賽分為初賽及複賽，初賽將優先選出最快的頭24位參賽者進行複賽，然後再選出複賽最快的首12名參賽者，決戰「包山嘉年華2023」的壓軸項目「搶包山決賽」，角逐「包山王」、「包山后」及「袋袋平安獎」。

曾連續3年贏得「包山王」，獲「包山王中王」稱號的郭嘉明，複賽以42.96秒力壓群雄，獲得第一名。對於今次初賽的成績亦感滿意，認為3年來都沒有比賽，對「包山架」有點陌生，幸好初賽前有訓練，「都攞返六、七成感覺，今日我覺得發揮到九成」；他又稱目標是希望可以入圍決賽「志在參與啦」，而決賽能否衞冕，他則指有信心再贏冠軍。

龔子珊巾幗不讓鬚眉，以總成績第3名49.66秒力壓一眾男選手，成為女子組的第一名。龔表示初賽時未準備好，成績較慢，但幸好在複賽時穩定下來，對此感到滿意，「係我咁多屆複賽既成績以來最好的一次。」至於今年決賽的目標，她亦毫不諱言希望衞冕「包山后」，「希望盡力啦，用平常心同穩定嘅狀態去完成賽事。」

譚景洋作為全場最年長的參賽者，今年是第7年參賽，他表示由10年前已開始參加搶包山選拔賽，笑稱雖然從未進入複賽，更經常「包尾」，但仍希望以自身經歷鼓勵其他老友記，「最緊要有目標、有信心」，堅持不懈亦可挑戰自己。譚又指剛完成比賽非常疲累，上到包山頂時「差少少就掂唔到」，但幸好有許多觀眾為他打氣，「好感動，包山王包山后都無咁多掌聲！」