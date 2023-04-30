鱷魚出沒撞正病災煞位　雲文子：屬凶象但虛驚一場

八鄉驚現鱷魚引來全城關注！在新冠疫情纏港多時，港人剛有喘息機會就出現猛獸，有玄學家分析鱷魚出現在西北方屬於主病灶、病菌的凶象及災禍，代表病毒或會再出現新變種並降臨香港，惟有幸該災煞並不嚴重，相信只屬虛驚一場，市民毋須過分憂慮。

玄學家奇門遁甲風水大師雲文子稱，鱷魚出現之地八鄉蓮花地位處九龍新界西北方，按照兔年奇門遁甲風水陣，西北方為病災煞位，卦象為「白虎」主病灶、病菌，「傷門」主刑傷、凶象、災禍。卦象格局為「庚加庚，太白同宮」臨「天芮星」為病毒、病菌。「庚加庚」代表鱷魚，此事件屬凶象，因正出現在病災煞位，代表未來一至兩個月，或會出現新變種病毒，影響香港市民健康，令感染人數遞增，以至出現其他變種病毒，惟格局臨「值符」及「入墓」，代表災瘟已埋葬入土，影響會相對輕微，也不會對整個香港的財運及運勢有影響。

雲文子又稱，居住在鱷魚出沒之處附近的居民，若求心安，可以在家中的西北方，放置一個「黑曜石葫蘆」或6個銅錢，有助吸收病氣或負能量，而香港其餘居民都可以進行此儀式，有助化解災煞。