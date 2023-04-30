男子隨父居香港　逃兵役10載回新加坡囚半年

一名新加坡男子年幼隨父移居香港，至入伍年齡仍不回國履行國民服役義務。經過大約10年時間，他決定帶同妻兒返回新加坡定居及自首，至上周五(28日)承認一項牴觸國民服役徵召法令罪名，獲當地法院判囚6個月。

29歲被告劉俊勝（音譯）在新加坡出生，屬當地公民；其父母分別是香港人及新加坡公民。案情指，由於父母1997年離婚，當時3歲的劉俊勝跟隨父親來港居住，16歲時獲母親通知必須回國履行國民服役義務。由於他當時希望繼續與父親留港，故其母多次替其申請延緩服役。

2011年，劉俊勝母親以兒子打算放棄新加坡國籍為由，向中央人力局申請延緩服役。由於沒有收到所需文件，新加坡政府拒絕有關申請，同時把服役通知寄到劉俊勝在港住址。

因應在港生意遭遇新冠疫情嚴重打擊，劉俊勝2020年10月3日返回新加坡，之後前往中央人力局報到。他翌年2月16日起在新加坡民防部隊服役，目前已完成全職服役。

代表劉俊勝的律師求情時指，被告並非逃離新加坡，只是想留在熟悉香港生活，後來也主動回國完成兵役。惟控方質疑劉俊勝自首不是真心懊悔，而是出於個人利益。