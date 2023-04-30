五一假期長洲人流如鯽　市民感嘆旅客多　惟店舖生意額僅微升

內地五一長假期展開，帶動香港旅遊業。香港觀光勝地長洲今日(30日)也有不少旅客到訪，中午時分開始由中環開往長洲的碼頭水洩不通，需加開船隻接送旅客。有內地旅客趁長假到長洲一遊，逗留一晚度假屋盛惠逾千港元；有特地由市區到長洲遊玩的港人則感嘆未想過會有如此多旅客。不過，有咖啡店負責人則坦言生意額未有暴升，只微升約1成半，人流較平時周末多2成左右。而為了下月即將舉行的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，有售賣平安包的店舖笑指已做好準備，料可售出約1萬個平安包。

來自深圳的潘小姐與朋友2人趁黃金周來港3至4天，其中一晚更特地選擇長洲「過夜」，她指黃金周住宿費貴，長洲的度假屋一天晚上已索價逾千港元，比平日貴約30%至40%。不過她認為在長洲留一晚上比較好，因今天人流極多，留一晚會比較放鬆和時間較充裕，之前亦會去南丫島及到市區逛街購物，預計會買些護膚品化妝品，花約1,000至2,000港元。

莫小姐與男朋友2人帶同兩隻狗仔到長洲散心，對今日人流之多感驚訝，「我哋平時間中都會嚟下長洲玩架嘛，但今日真係多咗好多人」，認為今日較多內地遊客，笑稱「尤其我哋帶住兩隻大狗咁顯眼，多咗好多人會走埋嚟同啲狗玩。」

在長洲海旁的咖啡店負責人蔡小姐則認為，今日非最高峰期，比起疫情前的人潮仍算少，但比平時周末多約2成左右。至於遊客方面，她稱海外遊客有明顯增加，內地遊客比例則一般。而對於即將於下月舉行的長洲太平清醮飄色巡遊及搶包山比賽，她擔心「旺丁不旺才」，且屆時店舖因應傳統煮齋菜，或不受遊客歡迎。

有逾40年歷史專門出售平安包店舖負責人郭先生表示，預計今年復辦人流會大增，笑稱「我哋全部都人手做，又唔做定得，盡力而為啦。」預計可售出約1萬個平安包，入貨亦會特地入多1成至1成半左右，請更多師傅幫忙。