秀茂坪抑鬱漢雙刀挾持幼女　執法人員破門射胡椒水槍制服

中年漢雙刀挾持女兒險釀倫常慘劇！現場位於秀茂坪順利邨利康樓一單位，昨日（4月30日）中午近12時，執法部門接獲一名姓伍(17歲)少年報案，指其49歲父親在住所內大吵大鬧，並手持兩把分別長約29厘米菜刀及24厘米生果刀揮舞，且挾持其11歲胞妹。其後執法人員趕至，涉事男事主拒絕合作不肯開門；人員最終需破門入內將其制服，並以涉嫌刑事恐嚇及藏有攻擊性武器將他拘捕。

據悉，伍與妻子(42歲)及一對子女居於上址多年，而伍患有抑鬱症10多年，需定期覆診。案發時其妻離家外出，疑伍突病發不斷胡言亂語，未幾衝入廚房，手執兩把刀並聲稱要斬死一對仔女；兒子大驚衝入廁所躲避及向執法部門求助，女兒則走避不及，被人持刀架頸挾持。

期間伍不斷在客廳大吵大嚷，大批執法人員其後到場，並手持盾牌戒備，嘗試勸伍冷靜及將刀放下，惟伍拒絕合作且反鎖鐵閘木門，並大叫：「我要同佢哋(子女)一鑊熟」。人員疑見形勢危急，隨即用鐵筆撬開鐵閘，再破門進入單位。現場消息稱，伍初時身處客廳位置，右手持菜刀，左手持生果刀從後緊箍女兒頸部，他目睹人員衝入單位內，遂退至露台位置。人員發出口頭警告不果，隨即發射一記胡椒水槍，打中伍臉部，但他未有停止挾持女兒，人員再發射胡椒一槍，打中伍手背，伍隨即放開女兒及兩把刀，由人員制服拘捕。事件中，伍因被胡椒水槍擊中，須押送醫院診治；而女兒亦因雙眼淺入小量催淚水感到不適，連同受驚的兄長，由母親陪同送院治理。