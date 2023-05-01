議員倡簡化最低工資機制　助落實一年一檢

優化最低工資檢討機制第一階段諮詢上周一(24日)完成，最低工資委員會正研究如何優化機制。有探討最低工資議題多年的議員指出，現時最低工資檢討機制「先天滯後」，勞資代表難以達成共識，建議與「低薪行業僱員每小時工資第10個百分位數」掛鈎，以更客觀、透明、高效及可預視的方程式調整法定最低工資，減少勞資雙方爭拗，提高施政效率，落實「一年一檢」。

議員顏汶羽指出目前最低工資的兩大問題，第一是「兩年一檢」機制先天滯後。按現行規定，每次調整都分為「資料收集」、「委員會審議」、「行政長官會同行政會議最後決定」共3個階段，最少歷時20個月，過程之漫長自然成為了爭議的重大原因之一。同時間，正領取最低工資的僱員亦變相被迫兩年調整一次，使調整後的水平或落後於最新的社會和經濟狀況，降低了在職貧窮人口的生活水平，令「在職貧窮」問題惡化。

第二是勞資雙方難以達成共識。顏表示，勞資雙方每兩年「拉鋸」一次，惟每次雙方的分歧都很大，令最低工資更首次於2021年凍結，若調薪機制不變，相關爭議亦難以平息。他認為，問題的關鍵是取決於最低工資的調整機制，而非調整水平，因此設定一個更客觀、透明、高效及可預視的方程式，以調整法定最低工資，無疑能避免勞資之間的主觀爭論，從而提高施政效率，有助落實「一年一檢」。

顏汶羽建議，調整法定最低工資時，可與低薪行業僱員每小時工資第10個百分位數掛鈎，根據2019年數字，低薪行業僱員每小時工資第10個百分位數為40.5港元，已接近政府剛上調的40港元水平。他解釋，低薪行業已包括零售業、飲食業、物業管理、保安及清潔服務等行業，精準參考低薪行業中最底層僱員的工資水平，可有效防止法定最低工資水平過低，在精準扶貧的原則和減低對商界帶來壓力之間取得平衡。

顏強調，簡化機制後，最低工資委員會可更快得出調整工資水平，令檢討期可由兩年縮至一年內，亦不會為政府帶來額外的財務成本，只需使用政府統計處每季度提供的數據便能運算，令整套機制更高效及可預視，低薪僱員可更快獲得保障，僱主亦「有數得計」。