公私營門診協作下季推驗血驗尿　共同醫治涵蓋更多專科

公立醫院面對人口老化、慢性疾病年輕化等挑戰，醫院管理局現時有10多個公私營協作計劃以應對，提升服務容量，包括目前設有的普通科門診協作計劃，為已於門診看診12個月，病情穩定的病人提供服務，病人可於逾600個私家醫生服務點，診治慢性疾病，費用相等與普通科門診。當局指，計劃最快於今年第3季推行全新化驗檢查服務，服務範圍包括血液、尿液檢查等，以及將專科門診「共同醫治模式」推展至更多專科。

醫管局表示，目前超過4.9萬名病人參與普通科門診協作計劃，當中已包括原本在公立醫院普通科門診跟進病人，以及參與「共同醫治模式」的專科門診病人，涵蓋內科、骨科及精神科的病情穩定病人，至今逾1,400人參與。預計2023至2024年服務名額會增加至5.6萬個。

對於專科門診協作計劃實行至今僅1,400名病人參與計劃，數目是否算少，醫管局總行政經理（服務轉型）陳允健回應指，不少病人均滿意公立醫院所提供的服務，他們或不願離開，需花較多時間說服病人到私家醫生求診，「當然希望愈多愈好，病人跟番家庭醫生，唔好有事立即去急症室」。

陳允健表示，當局亦正籌劃將專科門診「共同醫治模式」擴展到臨床腫瘤科的癌症康復者，初步會先為甲狀腺癌康復者提供服務，預計明年上半年推出，惟細節仍在敲訂中。當局又會在共治模式下，擴展推出全新化驗檢查服務，門診協作計劃下的病人可使用私人化驗所服務；至於疫情期間推行的乳癌及骨折手術協作計劃，會成為恒常計劃，預料於2023至2024年度分別為360個及400個病人提供服務。

另外，港府將於第3季公布慢性疾病共同治理計劃細節。陳允健表示，普通科門診一直提供服務，與港府慢病計劃並無重疊，局方會配合政府的計劃。