樂齡安居助上樓　度身設計智能家具裝修

在市區重建過程之中，協助安置居民是重要一環。原居油麻地唐樓的關氏夫婦，為免身體機能退化太快，仍堅持每天行5層樓梯到公園做運動，但兩人行動不便有傷患，實在非常吃力。因應近年原居唐樓獲市區重建局收購重建，夫婦倆終可「上樓」，市建局亦「送佛送到西」，協助經濟拮据的他們度身設計家居，加設智能家具等長者友善設備，最令兩夫婦感驚喜的是健身設施，讓他們足不出戶亦可在家運動。

市建局由2020年起以先導計劃形式推出「樂齡安居」家居改善計劃，至今已惠及11個獲安置的租戶。因應關氏夫婦的需求，首次加入健身元素，於他們家中設置合適的運動儀器，例如上肢鍛煉滑輪訓練器及腳踏訓練器。

關氏夫婦原居於市建局旺角山東街／地士道街發展計劃內的唐樓，舊居環境惡劣，房間由廚房改建分間而成，非常狹窄，雜物多，欠儲物空間，廚廁設計簡陋又無扶手，容易跌倒。兩老行動不便，何婆婆手腳乏力，近月兩度在街上跌倒；而關伯伯步履不穩，外出要用拐杖。

兩夫婦輪候公屋數年，因重建終獲安置到深水埗海達邨，靠綜援維生。何婆婆接受訪問時提到終可「上樓」，房間比以前更光猛又寬廣，不禁笑顏逐開：「依家樣樣都咁好，我好開心！」

而最令他倆滿意的是上肢鍛煉滑輪訓練器和腳踏訓練器，「見到啲器材又有拉筋又有踩單車，呢兩樣係旺角嗰度公園好多人中意做呢個運動架，成日排晒隊！依家落雨又可以係屋企做，唔落雨我哋兩公婆起身洗咗面，做咗運動先！」

除健身器材外，市建局亦有協助配置合適家具及長者友善設備。建造業關懷基金綜合服務中心幹事陳浩賢說，事前已有2至3次家訪，由團隊為公公婆婆度身訂造不同家具，例如加入扶手、電動升降掛衣架和感應燈等，而裝修亦特地考慮到空間問題，盡量將家具靠牆，增加活動空間。陳笑言，計劃令他非常有滿足感，「每次見到公公婆婆同我哋講一聲多謝，話裝修得好靚，呢個滿足感係無咩嘢可以代替到。」