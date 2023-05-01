2025年起取消強積金對沖　勞工界指落實比較遲　冀盡快公布詳情

港府將於2025年5月1日起，取消強積金對沖機制，且不設追溯期，當局會構建及推行資助計劃，向僱主提供為期25年，總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費和長期服務金的支出。勞聯副主席譚金蓮今日(1日)在電台節目表示，取消強積金對沖機制方案早於去年6月已通過，至今仍未落實已比較遲，但有具體生效日期承諾，是重要訊息。現時強積金對沖情況仍然嚴重，每年對沖金額超過60億港元，以月薪2萬元的市民計算，即使2000年供款到現時，有大約20至30萬港元的強積金被對沖的話，僱員會一無所有。

積金局早前承認承辦商電訊盈科企業方案軟件編製進度滯後，令積金易平台（eMPF）平台構建出現延誤，致不能如期在去年底完成系統開發和功能測試，須延至今年中完成，進度大落後達8個月。譚金蓮表示擔心有關資訊平台的落實會有延遲，冀勞工處盡早公布詳情，同時要向業界提供更多資訊，以便僱主規劃，當局要提供清楚方式讓勞資雙方計算強積金的金額，而目前局方在社交平台設有計算機，幫助管理人員、僱主計算強積金，若工作滯後，亦能協助業界。

另外，她指出現時拖欠強積金情況嚴重及正在惡化，疫情前有26萬張欠交強積金供款通知書，按年遞增至今年已35萬張，每宗個案牽涉多名員工，估計受影響打工仔有過百萬，有拖欠個案從來沒有交供款，故認同欠交供款引入遞增罰款。勞顧會僱員代表林偉江在同一個節目表示，去年法例通過後，有工友及僱主誤以為可以於法例實施前通過前對沖，來節省遣散費及長期服務金，希望政府多作解說，不希望出現無理解僱情況。