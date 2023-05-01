5.29起搶港車北上首輪名額　首周每日200個　其後增至300個

為便港人揸車北上，港府今（1日）宣布，「港珠澳大橋港車北上不設配額計劃」下月1日起接受申請，獲批私家車可於7月1日起經大橋往來香港與廣東省。為確保有序落實，兩地政府同意計劃初期設置申請數目上限，並將以電腦抽籤方式分配。開放申請後首周，每個工作天接受200個申請，由第二周起增至每天300個申請，及後會檢視申請情況，逐步提升接受申請數目。

政府指，申請人須先透過「港車北上」指定網站登記電腦抽籤。首輪抽籤報名日期為今月29日及30日，抽籤結果將於今月31日公布。中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交申請。提交申請後，申請人須預留時間按內地部門要求完成各項相關手續，包括領有香港及內地的私家車駕駛執照。現時內地與香港設有私家車的駕駛執照免試換領安排，持有本港駕駛執照者，可預早到廣東省地級以上市公安機關交通管理部門車輛管理所辦證窗口辦理手續。

同時，申請人須開車到香港指定驗車地點查驗車輛，無須另行前往內地進行車輛查驗；保險方面，香港車主可直接向香港保險公司投保符合規定的「等效先認」保險，無需另行投保內地機動車交通事故責任強制保險。申請人按要求完成申請程序，經審批後將收到由香港運輸署及內地部門發出的相關牌證。

另外，為確保北上出行體驗，兩地政府同意就每日出行車輛數目設置上限。獲發「港車北上」牌證的申請人，可於每月月中開始經網上預約出行系統，預約下一個月的指定時段出行。視乎預約數目，可能需以電腦抽籤分配已預約指定日子出行的車輛；若申請數目少於上限，則先到先得。政府指，預約出行系統的詳情稍後將於運輸署網頁公布。