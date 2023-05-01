港府年尾接最低工資優化檢討機制報告　將盡快公布機制未來路向

今日(1日)為五一勞動節，勞工及福利局局長孫玉菡在社交平台專頁發文，總結今屆政府在保障勞工權益方面的進展。他提到，最低工資制度實行至今達12年，今日是最低工資升至每小時40港元的日子。港府今年初要求新一屆最低工資委員會研究優化檢討機制，並於10月底前提交研究報告，而相關機制的第1階段諮詢剛結束，委員會正全力推展跟進工作。政府收到報告後會分析、決定檢討機制的未來路向，並盡快向外界公布。

至於提高職安健法例罰則方面，孫玉菡提到，每年致命的工業意外均維持20宗左右。而新修訂的職安健條例已於上周五(4月28日)起正式刊憲生效，嚴重違反職安健法例的最高刑罰提高至罰款1,000萬港元及監禁2年。大幅增加違反職安健法例罰則旨在提高阻嚇力，敦促僱主僱員時刻保持警覺。他又強調，懲罰是最後的手段，勞工處會繼續巡查執法、宣傳推廣及教育培訓等方面的工作，提高各行業的職安健水平和安全意識。

另外，在取消強積金「對沖」方面，他表示安排清晰，而當局為配合取消「對沖」，將推出「政府資助計劃」，向僱主提供為期25年、總額超過330億港元的資助，分擔僱主遣散費及長期服務金的支出，協助企業適應政策轉變。他再次透露，會就以上資助計劃開發一套申請、批核及登記的資訊平台。當局會先向相關的立法會事務委員會匯報，然後向立法會財務委員會申請撥款，推進落實取消強積金「對沖」安排，並協助企業順利過渡至新制度。