15.6萬內地訪客昨訪港　旅業界指辦簽證需時　料過半旅客未回流

五一長假期已展開，很多內地遊客到香港遊玩。根據入境處最新的數字，昨日(4月30日)已有15.6萬名內地人抵港，前日(4月29日)亦錄得16.6萬名內地訪客，較上月初日均4至5萬的人數，急增近3倍。旅遊促進會總幹事崔定邦今早(5月1日)在電台節目表示，由於內地辦理港澳旅遊簽證，需時逾1個月，故有部分旅客未能趕及在五一長假來港，料有至少一半旅客未回流。

至於酒店方面，崔定邦指，整體上五一長假生意理想，但業界一直缺乏人手，難以開放全數房間，供應緊張時房價便變得昂貴。他認為最快要待暑假，才迎來訪港旅客高峰期，即使內地旅行社集中設計大灣區旅行團，不會只針對香港一個地方，他強調香港亦有一定吸引力。對於有人關注土瓜灣一帶內地客食團餐阻街的問題，他表示現時客流量偏低，加上大部分旅行團安排團友在其他地區用膳，而旅監局亦要求旅行社預早訂團餐，因此五一假期時土瓜灣等地的秩序良好。

旅遊業賓館聯會主席劉功成則表示，大部分賓館供應量減少，因為已轉型成過渡屋或劏房。而五一長假亦有對賓館生意有幫助，例如一晚的房價由200至300港元，增至最多700港元，但已較疫情前五一長假的近千元房價低。