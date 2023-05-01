五一長假尖沙咀圓方等地名店現人龍　內地遊客料3日2夜花5萬元

香港與內地恢復通關後的首個五一長假期踏入第3日。入境處早前預料，今日(5月1日)將會是入境高峰期。東網記者今午到位於尖沙咀的海港城及圓方商場視察，部分名店門外再現人龍。有內地遊客表示，訪港3日2夜花費約5萬港元，主要購置手錶及鞋類商品；有遊客則稱街道人流較預期中小，惟覺香港路段複雜，在尋找各景點時「費時費力」。

入境處早前預計，五一長假期將有461萬人次經海陸空進出本港；而今日將會是入境高峰期，料達42.2萬人次入境。其中名店林立的尖沙咀廣東道，部分店舖門外再現人龍，有不少遊客帶同行李箱購置心頭好。惟記者觀察後發現，客流量較多的店舖多為奢侈品名店，本地小鋪如服裝店等人流未見明顯增多。

來自福建的旅客鮑小姐表示，特意趁這次長假期帶小朋友一同訪港，3日2夜的行程花費約5萬港元，主要購買手錶及鞋類品牌商品，稍後將乘搭高鐵回程。而旅遊發展局在西九龍站，向旅客派發「香港有禮」電子優惠券，她表示未聽過有關信息，不知悉相關安排。而遊客施先生及陳小姐則表示，本港街上人流較預期中少，4日3夜的行程到訪了太平山頂、星光大道等景點。不過二人皆稱本港路段複雜，在游走各大景點的路程花費不少時間，認為「導航也不好使(用)。」