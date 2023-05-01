西九文化區吸引大量遊客參觀　學者：內地旅客來港消費模式轉變

踏入內地五一假期第3天，依然有眾多內地旅客選擇到港遊玩，包括會到位於西九文化區的M+及香港故宮博物館參觀，加上上述景點鄰近高鐵站，很多內地旅客會到此一遊。西九文化區管理局昨(4月30日)已公布，昨日故宮文化博物館及M+的入場人數均破紀錄。有學者表示，內地來港旅客已改變遊玩及消費模式，為與其他城市競爭，本港發展獨有文化的方向正確。

有參觀博物館後的內地遊客指出，今次是首次訪港，稱讚故宮博物館新開張兼具文化底蘊，故行程的第一站會先來參觀；也有人指出博物館屬於可感受人文氣氛的景點。另外，有人認為內地購物已經很方便，故在港旅遊時只打算觀光及品嘗美食，料花費1,000港元內。

立法會議員姚柏良今早到西九文化區，了解訪港遊客的情況。他見到很多遊客即日購買博物館門票，認為主因是遊客對博物館有新鮮感，包括是個人遊及會過夜的遊客，他們參觀意欲較高。他續指，文化藝術景點可豐富行程，同時遊客來港目的也變得多元化。

職業訓練局項目經理黃家榮則表示，內地客不會只滿足於來港購物等消費模式，因為他們已非首次訪港，故現時或喜歡其他面向的旅遊，例如深度遊等，欣賞本港獨有的文化。同時，他認為香港購物天堂及飲食天堂不應放棄，因為仍有其吸引力，只是要留意整體規劃，包括發展多一些具文化特色的地方，以免分配不均，只單一發展某幾個地方；另在郊遊生態方面，亦要注意人流等承受力。