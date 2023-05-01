有「營」飯堂達百萬份熱餐里程　中電下周派2900份免費餐膳

自2011年，中電推出有「營」飯堂計劃，與保良局一同營運，為有需要的基層巿民提供價格低廉的營養熱餐，至今已派出100萬份。中電今日(5月1日)亦表示，為慶祝派出百萬份營養飯餐的里程，中電將於下周一至六(8至13日)，向4間中電有「營」飯堂合資格受惠人士，提供合共2,900份的免費營養餐膳。

中電近日在位於石硤尾的有「營」飯堂，為計劃受惠人士舉辦慶祝活動，並將飯堂變身成為自助餐廳，讓參與人士享用多款中西美食，送上不一樣的用餐體驗。其中李秀鳳婆婆已於石硤尾中電有「營」飯堂用餐超過3年，她表示自丈夫過身後便獨居，生活艱難，疫情期間飯堂提供溫飽，既便宜又適合長者，而社工的支援更讓其感到人間有情，亦很開心在飯堂認識了一班朋友。

中電總裁蔣東強表示，有「營」飯堂的營運，不但為社區有需要人士提供價格相宜又有營養的熱餐，也成為大家的聚腳點，拉近鄰舍關係，連繫社區。保良局行政總監陳天賜亦指，除贊助有「營」飯堂日常營運外，中電義工更身體力行，定期到飯堂探訪飯友，協助他們擴闊圈子。

現時，中電與保良局合作，於深水埗、觀塘及葵青區開設4間飯堂，為區內有需要的長者、低收入家庭及失業人士提供價錢低廉富營養的熱食，關顧他們的健康，亦有助減輕經濟負擔。中電義工亦定期到訪中電有「營」飯堂提供義工服務，協助飯堂運作，亦舉辧特別活動日，透過運動、遊戲、藝術工作坊等不同活動與長者歡度周末。