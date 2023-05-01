港車北上每日僅有數百個申請配額　汽車會料因驗車公司供應不足

「港車北上」安排方便港人揸車北上，獲批私家車可於7月1日起經大橋往來香港與廣東省。兩地政府亦同意計劃初期設置申請數目上限，並以電腦抽籤方式分配。汽車會會長李耀培今日(5月1日)表示，料本港有40萬輛車符合申請資格，但日均200至300個申請數目或未能應付需求。不過，由於汽車參加計劃時要到「中國檢驗有限公司」驗車，料申請配額跟中檢有限的處理能力有關。

李續指，擔心部分司機不習慣內地的道路環境等，或容易發生意外，該會將舉辦2小時課程，加深香港司機對內地駕駛的了解。該會亦與廣東省救援中心簽訂備忘錄，若香港汽車在內地遇上壞車、爆胎等事故，位於內地的中心會提供協助；汽車會亦有應用程式，助司機尋找油站和充電站等。

保險業聯會前主席陳沛良則表示，有車主反映汽車檢驗中心供不應求，要輪候數個月，甚至未能成功預約驗車，望檢驗中心可盡快增加供應。另外，對於保險「等效先認」的政策，香港車主毋須分開買兩地保單，陳指出，現時本港有16間保險公司提供有關保險，市場上已佔7成半，加上之後會有其他保險公司陸續加入，相信可應付需求。