青衣戲棚今開鑼　現場垃圾堆積如山　網民斥應對措施不足

受新冠疫情影響，與港人闊別3年的青衣戲棚，今日(5月1日)起一連5日，在青綠街青衣體育會球場舉行，現場更有約50檔小食攤位供市民「掃街」，猶如港版的台灣夜市一樣。不過，青衣戲棚今日重開不足半日，有網民就發現現場已堆滿不少垃圾，大多都是食客遺下，並反映今年活動的環保措施不足。

因應真君誕、天后誕，青衣戲棚將分別在5月1至5日及19至23日舉行，適逢今日是五一假期，不少市民亦趁放假與家人一同到場嚐盡掃街美食。除了街頭美食外，當然不能少得節慶舉行期間，會在現場日間及晚上舉行的「神功戲」。受疫情影響下，本港市民過去3年都未席該葵青區一年一度盛事，直至今日終可在現場感受久違的傳統節慶、在場「打卡」。

不過，除了要小心人多擠迫，港人都要記得「自己垃圾自己帶走」！有網民傍晚就在Facebook群組「長發街市關注組」反映現場的衞生情況，「都未到夜晚，垃圾量已經有啲驚人」。網民又反映，往年都有團體與主辦力合力推動廢物回收、出租可重用餐具等活動，但今年完全睇唔到有環保措施。不過有網友留言指，「聽聞晚上8點至10點有餐盒借用」，但又指現場唔見有相關宣傳及攤位，盼有關團體關注情況。