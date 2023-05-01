港人揸車北上法定保險要求或不足　保險業界倡加購人身傷亡保障

市民欲駕駛香港私家車北上，除了申請牌照許可外，亦謹記買合適保險。港府與內地當局聯合推出跨境汽車保險「等效先認」政策，經港珠澳大橋往來廣東省的香港私家車可透過指定16間香港保險公司，一站式購買兩地的法定車輛保險，毋須另行投保內地「機動車交通事故責任強制保險」(「交強險」)。保險業人士提醒，法定的保險要求未必足夠，車主宜加購人身傷亡保障。

以往本港車輛需向內地保險公司另購「交強險」，才可於內地行駛。而7月1日起，經「港車北上」進入廣東省行駛的香港私家車主可向香港保險公司投保「等效先認」保單，受保範圍將可擴大至內地的法定汽車第三者責任保險，即車主毋須分別購買兩地保單。而「交強險」保障範圍僅包括第三者(不包括受保車輛司機及乘客)人身傷亡或財產損失，每次事故的總責任限額為內地法定最低要求的20萬元人民幣。保障期與香港法定車輛保險有效期相同，最長為1年。

保險業人士建議，車主可加購等同內地車輛商業保險(「商業險」)，可增加第三者人身傷亡或財產損失賠償額，由100萬至1,000萬元人民幣不等；亦可保障司機及乘客由1萬至10萬元人民幣。保險業聯會行政總監劉佩玲認為，內地「交強險」法定保額與香港車險保額有差距，建議車主購買商業險，確保車主可獲足夠保障，又建議車主先到聯會網頁比較不同產品。

翻查資料，就第三者保險而言，以每宗事故計算，香港法例的保額要求為不少於1億港元，內地的法定要求為20萬元人民幣。