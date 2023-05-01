車Cam直擊：的哥停車場無拍卡出閘　遭欄杆壓頭竟賴後車司機

本港屋苑停車場均設有拍八達通機，方便記錄司機出入及收費。不過，網傳一段車Cam影片見到，一名的士司機在某屋苑停車場時，與前方車輛非常貼近疑「趕住出閘」，惟司機沒有在閘口拍卡，終被降下的停車場欄杆擊中的士車頂。而最無奈的是，該名的士司機落車後竟怪責後車的車Cam片主。

事發於昨日(4月30日)傍晚近6時，地點位於鯉安苑停車場。據影片可見，涉事的士當時跟着前方的私家車欲離開停車場，惟的士駛至閘口時，被降下的停車場欄杆擊中，片主見狀亦直言「嘩，做乜鬼啊你(的士司機)？」而的士司機落車後，則指罵後方車輛，即片主座駕，從片中亦可聽到的士司機當時大罵「有無攪錯」，更從的士走近後方車輛理論，不過片主亦反駁對方，怒斥其沒有拍卡出閘，導致事故發生。

片主及後亦在留言中交代事件後續，指保安員到現場後，的哥依然「死撐」事件與其無關，不過片主亦在此時直斥有車Cam片可作證，的士司機最終需就欄杆毀壞賠償約7,000多港元。不少網民看畢影片後，均批評涉事的士司機，「佢自己唔記得拍卡出閘鬧人」、「最頂癮佢仲喺度扮無知」、「咁樣都想搏下人賠錢」、「咁都有得賴人？！」