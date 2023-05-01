內地男女戲院睇《入樽》變毆鬥　配合主題曲愈打愈激烈

因應五一長假，近日不少內地旅客南下本港遊玩，市區不時見到其「蹤影」，更不時上演「精彩畫面」令港人大開眼界。有網民今晚(1日)在社交平台上載一段打鬥影片，指有內地男女疑似在中環國際金融中心(IFC)戲院睇完戲後，因發生糾紛而大打出手。

有關影片多個Facebook群組瘋傳，貼文提到「啱啱喺IFC睇男兒當入樽(電影名：《THE FIRST SLAM DUNK》)；完場時，幾個華人唔知乜事，男男女女各自入樽，打起上嚟」。涉事影片長約近40秒，事發於疑似電影謝幕、播放片尾歌曲「10-FEET」的時候，雙方男女未知因何事發生爭執，後來出拳打毆打對方，且愈打愈激烈，倒地後繼續纏鬥，期間有人先後以普通話大叫「你幹嗎」、「救命啊」，直至戲院內的第3方人士上前阻止，影片便到此為止。

不過，有網民質疑涉事影片的事發地點，認為場內布局與IFC的戲院並不相似；亦有影迷表示，相關電影近日方在內地上演，不排除打鬥事件其實發生在內地，「應該係大陸，大陸最近先上映」。但是，該段影片已在社交平台引起多個本港群組關注，有人留言指「太投入，熱血得滯」、「呢場應該刺激過大銀幕嗰出」；亦有網民錯重點，「主題曲配合得幾好」、「成件事好熱血，襯埋首主題曲之後」，更有影迷留言道出該作品的經典對白：「教練，我想打籃球」。