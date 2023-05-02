應科院於國際發明展奪34個獎項　較年輕得獎者為24歲

香港應用科技研究院於「第48屆日內瓦國際發明展」中奪得34個科研獎項，包括「特別創意大獎」、2項「評審團嘉許金獎」、6項「金獎」，以及25項「銀獎」及「銅獎」，奪獎成績為歴年之冠，亦是香港代表團獲獎最多的機構之一。獲得「特別創意大獎」的黃嘉瑤是在香港教育下培育的本地女性科研人員，她參展的另一項目「表面檢測的零死角路徑優化」也同時奪得了「金獎」；另有20多歲的年輕人才憑「自主式移動機器人智能充電系統」項目奪得「金獎」。

應科院指，獲得「特別創意大獎」的項目「TrainLite—用於缺陷檢測的小數據AI學習平台」，由應科院物聯網感測及人工智能技術高級經理黃嘉瑤研發。技術能夠降低生產商開發生產線自動質檢的門檻，提高生產效率及質素。愈來愈多生產商希望透過人工智能等技術推動工業4.0轉型，但未有足夠成熟的大數據支持。為了解決數據不足的行業痛點，TrainLite平台協助生產商以有限的小數據開發AI學習模型，以較低成本實現生產線自動質檢，提高生產效率及質素，技術可應用於各種產品，包括布料、電路板、晶片，汽車、蓋玻片及顯示器。

參展團隊中最年輕的集成電路及系統助理工程師張裕城，年僅24歲就憑着「自主式移動機器人智能充電系統」項目奪得「金獎」。應科院希望藉此佳績能激勵更多對創科充滿熱誠的科研人員，繼績努力不懈研發各項科技應用，推動科研成果落地，善用創新科技以科技為市民帶來便利智能生活及經商環境。