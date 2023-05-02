東方日報A1：港車北上七月起　料掀自駕遊內地　需注意道路危機

拖延近3年的港車經港珠澳大橋北上計劃終於落實，今年7月起香港非商用私家車可經大橋多次往來粵港，每次在廣東省逗留不多於30日。但該計劃細節走樣，由原本當局聲稱港車毋須配額便可北上，變為初期每個工作日只接受200至300個申請，本月底進行首輪電腦抽籤。兩地政府估算，該計劃惠及45萬香港私家車車主和乘客，料將掀起內地自駕遊熱潮。業界擔憂初期配額不足，勢必爭崩頭，又指兩地駕駛習慣不一，呼籲香港司機注意道路危機，免生意外。

港府昨公布「港車北上」詳情，計劃初期將就接受申請數目設置上限，並以電腦抽籤方式分配。申請人須先透過「港車北上」指定網站www.hzmbqfs.gov.hk登記，而首輪抽籤報名日期為本月29日及30日。相關抽籤結果本月31日公布後，中籤者可在6月1日上午9時起，按電腦系統隨機分配的日期於指定時間內遞交申請。

申請人提交申請後，須預留時間按內地部門要求完成相關手續，包括司機須領有兩地私家車駕駛執照。現時內地與香港設有私家車駕駛執照免試換領安排，持有香港駕駛執照者，可預早到廣東省地級以上市公安機關交通管理部門車輛管理所辦證窗口辦理手續。

同時，申請人須開車到香港指定驗車地點驗車，毋須另行前往內地查驗車輛，香港車主亦需購買內地相關保險。申請人完成上述申請程序，經審批後將收到由香港運輸署及內地部門發出的相關牌證。

為確保北上出行體驗，兩地政府就每日出行車輛數目設置上限。獲發「港車北上」牌證的申請人，可於每月月中開始經網上預約出行系統，預約下一個月的指定時段出行。視乎預約數目，可能需以電腦抽籤分配出行的指定日子；若申請數目少於上限，預約則先到先得。預約系統詳情稍後將於運輸署網頁公布。

內地部門指，相關車輛在廣東行駛期間，須懸掛香港車牌，不得超過牌證有效期，每次入境後連續停留不得超過30天，每年累計停留不得超過180天。車主應遵守當地法規規定，若違法將依據內地相關法規處理，並會注銷相關備案手續，限制或者不予受理新申請。

香港汽車會會長李耀培估計，本港逾40萬輛車符合申請資格，擔心每日200至300個申請配額未能應付需求，而指定驗車中心「中國檢驗有限公司」處理能力亦有限。他又指，本港司機未必習慣內地道路環境和駕駛習慣，擔心或較易發生意外，該會將舉辦兩小時「港車北上」課程方便司機。此外，該會亦與廣東省救援中心簽訂備忘錄，倘私家車在內地發生事故，例如壞車及爆胎等，內地中心將提供協助；該會亦推出手機程式，協助司機北上時尋找油站和充電站等。

運輸及物流局表示，運輸署已加快處理「禁區紙」申請，新申請一般5個工作日內完成，續期則可於一天內完成。該局又指，目前的驗車能力能應付港車北上需求。翻查資料，「港車北上」計劃早於2020年施政報告提出，而當局指將視乎計劃實施情況，研究將安排延伸至一個港深陸路口岸，讓港車可穿梭粵東粵西。另一邊廂，澳門早於今年一月起實施「澳車北上」。

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