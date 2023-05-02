疑有人網購走私鱷魚飼養　專家促當局加強打擊

八鄉蓮花地一名女村民報案，村內空地發現鱷魚，並聯絡漁護署職員及獸醫到場捕捉，人員成功將鱷魚生擒後已送往海洋公園接受檢查。園方指，鱷魚為雌性，身長約1.9米，體重約35公斤，估計是4歲左右的暹羅鱷，但需作進一步分析，確認品種。海洋公園動物及保育部主管祝效忠今早(2日)在電台節目表示，初步估計該條鱷魚為暹羅鱷，有關品種屬受保護物種，野外已很罕見。他推測鱷魚或經由非法入口，加上捕捉時身型顯得較「圓潤」，估計可能經人手餵飼或其曾捕捉過野生動物進食，推測有機會曾被人飼養。園方會先觀察鱷魚在海洋公園是否能夠適應，以及有否足夠設施，再與當局商討如何處理。

香港兩棲及爬蟲協會領養部幹事黃朗研向傳媒透露，從內地走私鱷魚等十分普遍，不法分子在網上群組採用不直接標價，並用其他用字或符號代替的隱晦方式買賣稀有兩棲及爬蟲類動物，以逃避執法，敦促政府主動加強打擊。

至於暹羅鱷的安置問題，他指暹羅鱷來自東南亞，天性容易緊張，對人類有較大危險。爬蟲類亦沒有群體意識，未必適合安置到濕地公園與園內鱷魚貝貝一同生活，若將不同品種及體型的鱷魚放在一起，亦有機會造成危險。他建議待獸醫替鱷魚檢查身體後，再考慮是否將之交回原生地。若市民遇到鱷魚，應保持距離，避免發出聲響刺激牠，並盡快離開。

暹羅鱷屬《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄I物種。除法例另有規定外，凡進口、從公海引進、出口、再出口或管有列明物種的標本，不論屬活體、死體、其部分或衍生物，均須事先申領漁農自然護理署發出的許可證，但野生的附錄I動物物種的商業貿易已被禁止，該署不會發出許可證。在沒有相關許可證或未獲豁免情況下進口、出口、再出口或管有鱷魚均屬違法。任何人士如違反《保護瀕危動植物物種條例》有關申領許可證的規定，可被檢控。一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年。