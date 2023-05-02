公私營門診協作推驗血驗尿　社區組織：當局應確保化驗機構質素

公立醫院面對人口老化、慢性疾病年輕化等挑戰，醫院管理局現時有10多個公私營協作計劃以應對，計劃最快於今年第3季推行全新化驗檢查服務，以及將專科門診「共同醫治模式」推展至更多專科，包括擴展到臨床腫瘤科的癌症康復者，初步會先為甲狀腺癌康復者提供服務。醫管局總行政經理(服務轉型)陳允健今日(2日)在電台節目表示，「共同醫治模式」推出逾一年，目前有約1,400名病人參與，料會愈來愈多病人接受，有關計劃設返回機制，若病人情況轉差，可以返回公立醫院專科跟進。

他續稱，醫管局期望今年第三至第四季推出外判化驗檢查服務，容許門診協作計劃下的合資格病人，在私營化驗機構進行血液、尿液等化驗及心電圖檢查，就這項計劃進行招標，要確保有關化驗服務得到驗證。

社區組織協會幹事彭鴻昌在同一個節目表示，現時公立醫院化驗服務輪候時間長，驗血可能要等2至3小時，外判可減輕公立醫院負荷，但醫管局要留意相關私人化驗機構質素。另外，他認為癌症病人經過治療後，病情會較穩定，「共同醫治模式」若涵蓋癌症康復者，將部分個案交由私家醫生跟進，可以減輕公立醫院負荷，他同時建議可考慮更多類型的癌症，例如前列腺癌的康復者，都納入有關計劃。