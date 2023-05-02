政府資助中醫門診名額增至每年80萬個　首間中醫醫院2025年運作

本港是個融會中西文化的國際都會，在醫療發展方面，中醫藥在公共衞生上的重要性與日俱增。政府一直促進中醫藥發展，有醫務衞生官員透露，將會在今年內將18區中醫診所政府資助的門診名額增加至每年80萬個。同時，由本年度起，逐步擴展「中風治療」至更多公立醫院，並研究發新的「癌症治療」中西醫協作服務。

該名醫務衞生官員指，中醫藥在應對公共衞生事件上亦擔當重要角色，其中在新冠疫情期間，中醫藥對疾病預防、治療和復康的成效有目共睹，市民對中醫藥的信心與日俱增，政府一直致力促進中醫藥發展。為加強中醫藥在基層醫療服務的角色，今年內將18區中醫診所政府資助的門診名額，由每年約60萬個增加至80萬個；本年度起，逐步擴展「中風治療」至更多公立醫院，並研究發新的「癌症治療」中西醫協作服務。

另外，香港首間中醫醫院預計於2025年起分階段投入服務，醫院將提供純中醫、以中醫為主及中西醫協作的臨床服務，並提供一系列由政府資助的住院和門診服務。香港現時有超過一萬名中醫師，透過持續進修提升專業能力，為市民提供服務。香港將發揮好聯通世界的窗口作用，推動中醫藥的高質量發展，港府一直與內地相關部委保持緊密聯繫，商討進一步深化香港與內地的中醫藥協作。