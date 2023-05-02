區議員曾可循間選進入立會　增5席超級區會

香港曾經實行三級議會，第一級為全港性的立法局(1997年回歸後稱立法會)、第二級為區域性包括市政局及區域市政局、第三級為地區性的區議會。兩個市政局及區議會更曾以間選方式選出代表進入立法局或立法會，而1999年底殺局後，簡化為兩級議會，但兩個市政局功能界別其中一席改為區議會功能界別，及至2012年新增5席為變相普選俗稱「超級區議會」的區議會(第二)功能界別，合共有6席，直至2021年改革後，此界別被廢除。

市政局及區域市政局是負責為地區提供食物衞生、清潔街道、文娛康樂設施、管理食肆等市政服務的法定機構，並有自主財政實權及土地使用權，在1985年兩個市政局分設功能界別，由議員互選進入立法局，及至1999年，時任特首以推行「市政服務改革」為由廢除兩個市政局，並把政府內原來的對應部門市政總署及區域市政總署解散，重組成為康樂及文化事務署及食物環境衞生署。兩局代表的議席於2000年1月1日起短暫懸空，並於同年選舉被區議會功能界別及飲食界功能界別正式取代。

「殺局」後變成兩級議會，立法會負責制訂、修改和廢除法律、控制公共開支、監察政府工作、審核並通過政府的財政預算等；區議會負責就市民日常生活事務向政府提供意見，屬地區諮詢架構。實際上，政府亦逐步縮減區議會的委任議席，並擴大直選議席，同時亦增加向區議會撥款，供區議會推行社區參與活動及進行地區小型工程。

在2000年至2016年的區議會(第一)功能界別，由於建制派區議員佔有絕大多數，因此泛民主派從未取得此功能界別的議席，而新增區議會(第二)功能界別後，該5席則建制佔3席，泛民佔兩席。

由於泛民在立法會瘋狂拉布嚴重影響立法會運作，甚至因阻撓選舉主席，令內務委員會停擺逾半年，全國人大常委會在2021年3月30日通過修改《基本法》附件一及二，立法會議席大執位，多個過往由泛民盤據多年的專業界別遭「肢解」，而5席超級區議會功能界別取消，而區議會（一）功能界別亦取消，由「香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界」代替。