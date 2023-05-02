2015區選全面直選　取消委任制

2015年區議會改選，取消委任制，全面進行直選，然而當時建制派仍然佔多。不過2019年爆發反對修訂《逃犯條例》運動，同年民主派在區議會中大勝，奪逾8成議席。但新一屆的區議會被轟淪為「黑暴基地」，為撥亂反正，政府在2021年要求區議員宣誓，有傳會追討不符合宣誓資格的區議員薪金和津貼，引發辭職潮，區議員人數大減，當局亦收回區議會的撥款權。時任政府更形容區議會為「殘缺不全」。

事實上在1994年時任港英政府已取消委任議員，但港府在回歸後恢復相關議席。而經過多年，政府在2015年區議會選舉中，再次取消委任議員，只保留27個鄉事委員會的當然議席，其餘全面直選。在全面直選的情況下民主派仍未取得過半議席，只有125席。但在反修例運動的背景下，2019年區議會選舉投票率逾7成，創下歷史性新高；民主派壓倒性大勝建制派，較上—屆增加了263席，在479席中佔388席，奪超過8成議席。

然而，民主派擁17區區議會主導權1年後，政府就要求修訂法律要求區議員宣誓，更有傳不符宣誓資格的議員將被追回薪金和津貼，爆發辭職潮。區議員數目大減，部分選區更不足法定人數。截至2023年3月1日，區議會有334個議席懸空，若以整體479席計算，區議員只有145人，扣除27名當然議員，只剩118直選區議員。

在完成宣誓的同年10月，政府更收回原本下放區議會，每年分別約4億及3億港元的社區參與計劃及地區小型工程計劃撥款權，轉由政府部門負責，時任政府更形容區議會「殘缺不全」，其代表性大打折扣。