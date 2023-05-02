涉將軍澳示威私了便衣警　4男女認罪　2被告拒認罪受審

2019年10月有市民在將軍澳堵路示威，期間2名便衣執法人員被認出，遭包圍及「私了」。6名懷疑與案有關的人士，包括1名事發時年僅13歲的少年，分別被控暴動、非法禁錮、傷人等罪。當中4人今（5月2日）在區域法院認罪，其餘2人不認罪開始受審，料明天傳召遇襲事主作供。法官將認罪被告的求情及判刑，押後至10月9日，待審訊結束後才處理，期間4人的保釋被撤銷，候懲期間須還押。

案中3男3女被告分別是劉文全（27歲，裝修工）和妻子林芷瑩（32歲，銷售員），以及盧嘉欣（24歲）、吳婉菁（24歲，保險經紀）、雷藝佳 （26歲，電腦程式員）及事發時年僅13歲、現年17歲少年。其中劉承認暴動、非法禁錮及對他人身體加以嚴重傷害罪；林承認非法集結；吳承認暴動及有意圖傷人；17歲少年則承認暴動、非法禁錮、有意圖傷人及非法集結中使用蒙面用品罪。其餘被告則否認相關控罪受審。

4名認罪被告所承認的案情顯示，2019年10月13日夜晚，1名執法人員在將軍澳唐俊街一帶便衣執勤，見到有示威者堵路放火，遂從旁觀察。期間他遭示威者包圍，質疑他是執法人員。當時群情洶湧，有人叫他除口罩，有人欲搶其袋。其中劉文全曾拉扯他的頭髮約12秒；林芷瑩曾多次向他大喊，並說：「你唔係警察，啲防暴做乜X會嚟，X你老母！」；吳婉菁曾揮動錘子，並擊打他的大腿1次；17歲少年曾用雨傘戳他3次。另1名執法人員嘗試拯救同袍，結果同樣遇襲。2名事主身體多處受傷，需送院治理。

案件編號：DCCC 431-433/2020，DCCC 442-443/2020