中環燒鵝店昨街頭格鬥　內地客欲帶BB車入內被拒　推撞老闆娘

昨日(1日)為五一勞動節，不少內地旅客來港旅遊，惟有旅客的行為，惹來批評。昨日中環一燒鵝門外上演綜合格鬥(MMA)，據該店老闆娘向傳媒表示，當時涉事的內地男旅客要求帶同嬰兒車進入店內，由於該店店面細小，故她拒絕有關要求，惟該旅客卻因此發難，一手「篤」着其額頭，叫嚷着「老子一定要進來」，又出手推她。她形容當時感驚慌，幸其兒子及時出手制止。她續指，食客出手甚罕見，批評該旅客「太冇文化」，不過她認為大部分旅客都很有禮貌，相信今次僅屬個別事件。

網上相關影片顯示，當時3男2女燒鵝店職員，在馬路中間與一名男子拉扯推撞，期間男子摔到在地，2名男職員也跟隨倒地，一名白衫男子欲上前，被燒鵝店女職員勸止。另一名女職員則乘機踩上男子的腳部，一名抱小童的女子見狀上前阻止。其後，有男途人將各人分開，亦有人打電話報案。

執法部門表示，當日下午2時許，一名姓裴(32歲)內地男遊客在士丹利街一間燒鵝店疑因點餐問題，與姓孫(51歲)女負責人爭執，期間她被人踢了一腳，同時又遭推撞。孫的2名姓朱(29及24歲)兒子見狀上前勸阻，雙方再次有身體推撞，混亂間2名朱男亦受傷。人員接報到場調查，3母子經檢查後拒絕送院，雙方也願意和解，案件列作糾紛。