今發240萬份「綠色炸彈」　稅局料本年度稅收按年減183億元

稅務局今日(2日)發出約240萬份報稅表，包括60萬份電子報稅表及180萬份紙張報稅表。使用電子報稅的人士可即時稅務易、智方便等程式上網查閱及報稅，使用紙張報稅表人士預計則在1至2日內收到報稅表。

稅務局局長譚大鵬提醒，一般納稅人要在報稅表發出1個月內提交報稅表，即6月2日或之前，如經網上遞交，可獲延長多1個月。譚指預算案提出寬減2022/23課稅年度的利得稅、薪俸稅及個人入息課稅100%的稅款，每宗個案上限6,000港元；更特別提醒，賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可通過選擇個人入息課稅而獲得寬減。至於子女免稅額，由2023至24課稅年度起，於該出生年度的子女免稅額為26萬港元，其他年度出生的子女為13萬港元。

譚又指，2022/23課稅年度發出273萬報稅表，而過去兩個年度分別為297萬及287萬份，呈下降趨勢；惟他補充指2019年開始有稅項寛減優惠，由1萬至3萬港元不等，有部分巿民跌出稅網，報稅表發出數量，不代表納稅人減少。他補充指，賺取租金收入的人士，如果符合個人入息課稅資格，可通過選擇個人入息課稅而獲得寬減；稅務局預計，2022/23年度稅務局整體稅收約3,602億港元，較上年減少5%，約減183億港元；其中利得稅為1742億港元，較上年升4%，約69億元。