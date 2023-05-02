童樂居虐童案　1被告認7項罪　今判囚9個月2周

香港保護兒童會轄下「童樂居」員工涉虐待嬰幼兒事件，至今共34名女職員被起訴。其中1人早前承認7項虐兒罪，今（5月2日）在九龍城裁判法院被判入獄9個月2星期。裁判官指，被告曾猛力將幼童摔在地上，形容她的行為如同摔跤搏擊，極不負責任、「粗野到極點」，明顯是為發洩情緒，罪責非常嚴重。

現年26歲被告鄧美欣，承認於於2021年11月19日至12月3日，在童樂居虐待7名1至2歲的男女幼童。案情指，鄧分別襲擊該7名幼童，包括以書本拍打頭部、捉住手臂提起幼童再把他們摔落地、用毛巾大力捽幼童的臉及捉着幼童的手把其拖行等。

辯方今日求情指，被告並非故意傷害幼童，她的行為出發點是讓孩童保持紀律，她不知道法律不容許，強調被告已經反省，感到後悔及自責，承諾不會重犯。裁判官判刑時指，即使要管教兒童，也必然有較溫柔和有效的方法，批評她不止一次犯案，情緒失控，手法粗野，看不到有任何關愛，認為即時監禁是無可避免。裁判官以3至6個月為所有控罪量刑起點，考慮到被告認罪，以及量刑整體性，判被告入獄9個月2星期。

案件編號：KCCC141/2022