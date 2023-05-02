擬修例推動家居設手提滅火設備　議員倡標籤制助揀合適裝置

消防處繼於2021年修訂《消防(裝置及設備)規例》，鼓勵業主或佔用人自行在樓宇及處所安裝獨立火警偵測器後，現時再建議修例，拆牆鬆綁，把自行在家居設置的認可手提滅火設備，豁除於《規例》第8(1)條的適用範圍之外，以推廣「識滅火」。今日(2日)立法會保安事務委員會討論相關議題，有議員關注市民自行購買，或會買入不合規的手提滅火設備，反添安全隱患，關注市民如何容易分辨哪些設備合規，保安局指會考慮議員意見，考慮引入標籤制。

議員黎棟國表示，支持有關修例，指出市面有不同型號及品牌的滅火筒，問到局方會否考慮使用標籤制，標明哪些是「好用、容易用」；保安事務委員會主席陳克勤亦關注相同問題，指網購滅火筒「30蚊又有、300蚊又有」，如何確保相關質素符合要求，更甚的有人或會「貪平」購買二手滅火筒。保安局認同有改善空間，會就該些方面再進行研究，考慮是否設特別標籤，方便市民辨識，又指不建議市民買二手滅火筒，因為不知道「上手」如何放置或處理。

此外，不少議員關注基層市民或難以負擔添置滅火設備的費用，認為居於劏房或板間房的市民或難負擔費用，但偏偏他們平日在房內煮食，正正是最需要放滅火設備的人。另議員周文港則認為，保安局及消防處應做好宣傳工作，讓市民了解獲規例豁免的家居處所，以及不獲豁免的公用處所的分別，以免市民誤墮法網。保安局指，會加強宣傳相關豁免範圍，又舉例，若劏房處於工廈內，則不獲相關擬議規例豁免，若處於普通住宅大廈則獲豁免。擬修訂的《規例》，把市民自行在家居設置(即不是按法律規定而設置)的認可手提滅火設備豁除於《規例》第8(1)條的適用範圍之外，即有關消防裝置或設備的擁有人，不須受「須保持該等裝置或設備時刻在有效操作狀態，並須每12個月由一名註冊承辦商檢查該等裝置或設備至少一次」的限制。