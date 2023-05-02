涉32年前性侵兩表妹　47歲表兄拒認罪：「無做過」

現年已47歲的表兄被指於32年多前，性侵兩名當時10歲及7歲的表妹，包括強姦其中1人、要其中1人倒立揭起其裙子及內褲令其露出下體，及用筆插入其下體。該被告今（2日）於高院否認強姦及非禮等共3罪，案件隨即開審，並傳召其中1名事主作供。

代號C.F.L.的被告現年47歲，控罪指他於1990年8月某日，於大埔一單位非禮年齡在16歲以下女童Y、強姦X及襲擊X致其身體嚴重傷害。據控方開案陳詞指，Y及X為兩姐妹，被告為2人的二表哥，案發時Y約10歲，X則是7歲，被告則為14歲。案發時為暑假，2姐妹到案發地點，即姑姐家中留宿兩周，被告亦於該單位同住。

控方指某日3人獨留在家時，被告要求Y倒立，期間被告用用手掀開Y外褲以及內褲，令Y私處外露。同日黃昏，被告帶X入房並鎖門，X依被告指示躺於地上合上雙眼，其後感覺到內外褲均被脫下，被被告分開雙腿並壓着，繼而感到私處被觸摸。X張開眼看見被告跪下，用手指打開她私處，被告叫X不要看並研究私處，其後脫下褲子以陽具壓入X陰道。X感到痛楚要求被告停止不果，被告用手捂住X口。被告其後又持筆插入X陰道不停轉動，X掙扎不果，轉動一輪後被告突稱「死喇，黑晒」其後才停手。控方指直至2018年事主才作出投訴，被告於同年10月被捕，警誡下稱「我無做過，我無強姦佢」。

案件編號：HCCC 160/2021