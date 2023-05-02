醫管局分階段推全新藥物送遞服務　瑪麗及將軍澳醫院5.15率先展開

港府早前於新一份財政預算案提出，醫院管理局將分階段推出全新的藥物送遞服務。醫管局今日(2日)宣布，有關服務將率先於本月15日起，在瑪麗醫院及將軍澳醫院專科門診展開。病人可透過醫管局流動應用程式「HA Go」選擇服務，每張處方劃一收費65港元。服務涵蓋至全港各區包括離島，最快翌日送到。

醫管局總藥劑師李成章表示，藥物送遞服務將適用於所有公立醫院專科門診病人，其可透過「HA Go」應用程式，安排藥物送遞至家中或指定地址，就診後毋須留在醫院或診所藥劑部等候取藥。李指出，服務可送遞大部分藥物，包括須冷藏藥物。而一般就診當日下午3時前發出的送藥安排，將可於翌日送到，病人收取藥物時需出示取藥二維碼作身份驗證。

當局估計，服務可分流約一成，即每日約2,000名輪候取藥的專科門診病人，為病人提供更多選擇，提升求診體驗。醫管局醫療信息主管彭育華表示，服務可為病人節省等候取藥的時間。不過，因藥物送遞需時，因此服務不適用於新處方或急需的藥物。