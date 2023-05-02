議員指AED資訊平台不便使用　局方指會研究改善

消防處於2021年6月推出「AED睇得到用得到」計劃，鼓勵市民使用自動心臟除顫器(AED)，適時拯救心臟驟停的患者，促進在社區普及設置AED。處方又於去年12月開展籌建「社區生命支援聯盟」的工作，聯盟成員逐步為所訓練學員提供「社區生命支援者」證，令本港心臟驟停患者能及時得到旁人的協助。在今日(2日)的保安事務委員會會議上，有議員關注AED資訊平台使用不便，或未能讓人及時找到最近的AED。

AED計劃推出以來，有逾160個公私營機構自願提供超過1,700部AED的資料，上載於消防處構建的AED網上資訊平台「CARE」，供市民查閱。保安事務委員會副主席簡慧敏指出，「CARE」平台是值得讚，但關注有何誘因鼓勵有設置AED的公私營機構，自願把資料放上平台，認為實際AED數量相比平台顯示數量「遠遠唔只咁少」，她又關心施救者或會擔心法律責任，詢問有否研究過立法，免除施救者法律責任，讓施救者更願意救人。保安局指，消防處雖設計了標誌讓有放置AED的機構貼出，但坦言「可能唔夠創意」，有構思過「邊間(機構)擺得多啲AED，就有金銀銅獎」，會再研究。至於施救者責任方面，局方指本港奉行普通法，只要行為是真誠善意，不會有刑事責任，而若訂立「好人法」，直言法例上較複雜，亦不是一個決策局可決定，雖曾與其他決策局研究過， 但暫無立法計劃。

此外，有議員提到「CARE」平台不便使用，其中議員黃俊碩指，倘有人需要施救，但施救者還要上網站尋找附近的AED，是廢時失事，建議可設應用程式，倘有心臟驟停個案，應用程式會發出推送通知，讓在附近的「社區生命支援者」知道有人需要幫忙，以及附近AED位置，及時施援。簡慧敏則建議，「CARE」平台可結合政府智方便流動應用程式，共享數據。保安局回應指，計劃推出以來，有3宗成功用AED救人的個案，又承認「CARE」平台「唔係咁好用」，但認為消防處資源有限，已「用晒佢哋能力去做好」，認同要改善平台方便使用度。