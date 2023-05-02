原互委會會址將租予關愛隊　議員建議免租

全港互助委員會終於走入歷史，由今年起所有互委會已被解散，房委會轄下合共約有1,200個互委會辦事處。立法會房屋事務委員會今日(2日)討論有關房屋委員會非住宅物業的使用情況，當中不少議員關注原互委會辦事處的用途。有議員認為若將互委會辦事處租予關愛隊，應將租金再調低甚至免租，以協助關愛隊進行社會服務。另外亦有議員關注重建房委會工廠大廈趕絕不少「中小微企」，批評政府是否不鼓勵工廠商戶自力更生，反而「鼓勵人躺平等公屋。」

會上不少議員都關心日後關愛隊租用原互委會辦事處的問題。議員陳學鋒認為關愛隊資源緊絀，既然關愛隊亦是協助政府做社會服務，理應免收租金；陳又擔心房屋署其中一個改建方案是將原互委會辦事處改成都市固體廢物設施房或回收便利點，以處理回收物品，但處理回收物或會引起衞生問題，憂招來蛇蟲鼠蟻。

房屋署代表則回應指，關愛隊租用原互委會辦事處已提供低廉租金，會再考慮議員的意見；而回收方面，房屋署會鼓勵市民進行潔淨回收，相信不會有衞生問題。對於政府公布區議會選舉改制，陳學鋒亦認為未來或有不少區議員會有興趣租用原互委會辦事處作為區議員辦事處；而議員楊永杰則希望房屋署可盡快公布相關安排。

至於重建房委會工廠大廈方面，議員盧偉國認為房委會重建工廠大廈趕走了許多珍貴技術工種的租戶，質疑房委會在滿足輪候公屋市民的需要時，忽略了一眾被趕絕的工廠戶。盧又舉例指得知有一名被趕走的商戶是維修樂器的師傅，屬珍貴手藝和人才，惟政府未有重視，房屋署代表則回覆指該商戶已年屆90多歲，非常渴望退休，盧即批評政府政策只計劃「俾筆錢佢退休養老」，而非流傳其技術工藝，令年輕人不願入行。

而議員洪雯亦於會上關心重建工廠大廈的商戶，直指房委會協助受影響工廠戶在其他轄下工廠大廈的安置率只有4%，狠批政府是不鼓勵工廠商戶自力更生，令多個工廠戶的員工無以為繼，「我覺得成個政府就係鼓勵啲人向下流等公屋」，建議房委會跟進研究受影響工廠戶的後續工作。