五一旅客團餐分流土瓜灣紅磡減壓　崔定邦倡新景點推深度遊行程

內地五一長假期踏入尾聲，旅遊促進會總幹事崔定邦今日(2日)表示，旅行團分流工作已大致基本完成，昨日(1日)土瓜灣、紅磡等地的安排已見改善，認為將旅行團分散到不同地方用膳，以及其餘分流制度「行得通」。

崔定邦表示，旅遊業監管局已促請旅行社在假期前分流旅行團，而尖沙咀旅遊區的部分食肆也有做團餐生意，有旅行社更安排部分旅行團前往鄰近蓮塘/香園圍囗岸的沙頭角農莊，遊客抵港後的第1頓午餐可以在其他地區進行，減輕對土瓜灣和紅磡的壓力。他續說，觀察到旅客普遍均對訪港體驗感到滿意，但認為口味較以往有所改變，不再只是「飲飲食食」，而是要求有深度體驗，如到不同地方「打卡」留念等；同時對香港文化歷史的興趣亦有所增加，認為香港未來要趕上要求，需要推出新的景點，旅行社也可能需要推出一些新的深度遊行程。

本港全面通關後，內地五一長假期首兩天有逾32萬人次內地旅客訪港，旅遊業議會總幹事楊淑芬認為，數字與預期吻合。她指，當中8至9成為「自由行」，其餘則是旅行團，平均每團30至40人，經主要陸路口岸入境。雖然旅遊業界仍然缺乏人手，但由於今年五一長假較少旅行團，業界尚可應付，預計到明年上半年，遊客人數才能恢復到疫情前水平，望政府可輸入外勞，協助航運及旅遊業界。

稻苗飲食專業學會會長徐汶緯表示，旅客數字超出預期，本地客消費亦都暢旺，旗下冰室旅客人均消費平均多15至20港元，餐飲業生意額每周以兩位數增長，但仍低於疫前水平。他相信，由於經濟剛剛復蘇，出行成本相對較高，導致旅客較為「手緊」。