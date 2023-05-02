互委會解散後辦事處改為住宅及回收點等　團體批房署零諮詢

全港各屋邨屋苑的互助委員會已於今年起解散。立法會今日(2日)討論房屋委員會轄下的原互委會辦事處用途，有民間團體今下於會議開會前進行請願行動，認為原互委會辦事處應用於居民服務及居民參與點，認為可讓居民按小時申請借用，以便與屋邨義工商議舉辦有益居民的活動等；又批評房委會在改用原互委會辦事處前未有與居民溝通或諮詢。

監察公共屋邨福利規劃聯盟今午於立法會門外請願，並舉起「房委會改用互委會會址零諮詢、屋邨居民無處互助交流好陰功」的橫額，批評房委會未有事前質居民商討原互委會辦事處用途，便以公布收回的互委會辦事處會用作都市固體廢物設施房、出租予新設的關愛隊等。

聯盟表示，在房委會開會前已有向超過40位公共屋邨居民進行訪問，以了解居民對未來互委會辦事處的使用意向。結果顯示居民建議包括3大類別，分別為改為居民之間聚腳點、社福團體租用以提供服務予居民及居民可借用或租用服務室。聯盟認為房委會應保留原互委會辦事處予居民使用，方可與最初的功能相符。