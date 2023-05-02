猴痘個案曾在港進行高風險性行為　防護中心籲市民提高警覺

本港迄今錄得6宗猴痘確診個案，且部門個案均是近日發現。衞生署衞生防護中心今日(2日)特意提醒，指近日錄得本地感染的猴痘確診個案，當中涉及曾進行高風險性行為的男男性接觸者，中心強烈呼籲高風險人士盡快接種疫苗，如出現猴痘症狀，應盡早求醫。另由明日(3日)起設置熱線，以便有關高風險人士查詢。

根據中心的流行病學調查顯示，近日部分個案曾在香港進行高風險性行為，反映本地存在猴痘病毒傳播風險。中心將設立猴痘電話熱線，以便懷疑或憂慮曾與確診病人有高風險接觸的人士，尤其是男男性接觸者或曾與陌生人發生性行為，致電查詢及獲取相關的健康建議。該熱線將於周一至五(公眾假期除外)上午9時至下午5時運作。

中心提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時建議高風險目標群組人士採取預防措施。高風險目標群組人士，包括曾進行高風險性行為，例如男男性接觸者、擁有多名性伴侶、性工作者、過去12個月有性傳播感染史的人士，如出現皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等猴痘症狀，應盡快向私家醫生或到社會衞生科診所求醫。

現時，高風險目標群組人士可於衞生署轄下6間社會衞生科診所接種猴痘疫苗，毋須預約。而衞生署九龍灣綜合治療中心，以及醫院管理局伊利沙伯醫院和瑪嘉烈醫院的特別內科診所，將繼續為其到診者提供猴痘疫苗接種服務。