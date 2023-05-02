中大簽署5年合作協議　帶空間科學實驗品上太空做測試

香港中文大學與華潤科學技術研究院，以及航天神舟生物科技集團昨簽署合作協議，開展空間科學實驗項目領域，推動大學科研項目參與國家航天計劃，共同促進國家科研水平，將科研成果轉化。

該協議的合作期限為5年。根據協議，三方會按具體情況，將中大研究團隊的相關實驗項目帶至太空並進行試驗，空間科學實驗樣品返回地面後，研究團隊會進行後續研究。中大校長段崇智教授表示，航天科技是國家重點發展項目，中大能夠參與國家的航天實驗項目，可推動國家在重大研究題目和創新科技更上一層樓，並讓中大師生深入了解前沿航天科技的挑戰，進一步提升中大在國際科創的聲譽。他又指，中大會積極發揮大學的本能，將其中經驗化為教學內容，吸引更多年青學生參與科創，協助推動本港成為國際科創中心。

華潤創業董事長及首席執行官陳鷹則表示，華潤研究院將通過跨領域合作，利用空間站科學探索平台，把不同的技術融合成空間科學的解決方案或產品，將產業和研發結合，為中大的優質科創項目賦能，加速科研企業成長。航天生物總經理支喆則指，是次合作有效利用了航天的品牌效應和空間生物實驗服務平台，助力提升中大創新科技項目的實力和影響，發揮航天生物在返回式衛星與空間搭載資源優勢，以及在空間微生物發酵技術領域的創新能力，共同開發新產品，促進經濟高質量發展。