5歲女染產志賀毒素大腸桿菌　上月曾訪湛江在當地餐廳食雪糕

衞生署衞生防護中心今日(2日)表示，正調查一宗產志賀毒素大腸桿菌感染輸入個案，個案涉及一名過往健康良好的5歲女童，她於4月15日起出現腹瀉和腹痛，並於同月18日到香港中文大學醫院求診。病人情況穩定，毋須入院。中心提醒市民保持良好個人、食物及環境衞生，以防腸道感染。

初步調查顯示，病人於4月9至14日曾到湛江，期間曾於當地一間餐廳進食雪糕。根據病人家屬提供資料，她沒有飲用未經消毒的牛奶或進食生的食物，亦沒有接觸動物。而女童糞便樣本經化驗後，證實含產志賀毒素大腸桿菌。衞生防護中心正繼續調查。

中心發言人解釋，大腸桿菌是一種常見於人類和溫血動物腸道內的細菌。大多數大腸桿菌菌株都沒有害處，但某些菌株，如產志賀毒素大腸桿菌，則能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。在眾多產志賀毒素大腸桿菌的菌株中，最為人熟悉的是大腸桿菌O157：H7血清型。預防產志賀毒素大腸桿菌感染的方法，與預防其他食物傳播疾病相似，市民記得要注意個人及食物衞生。